 
مباشر

الشرطة التركية تفرّق مسيرة نسائية في أنقرة

أخبار العالم

الشرطة التركية تفرّق مسيرة نسائية في أنقرة
Reuters YASIN AKGUL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxyx

فرقت الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع مسيرة نسائية في أنقرة، فيما أشارت تقارير إلى اعتقال 15 امرأة من المشاركات في المظاهرة.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن المتظاهرات ينتمّين لـ"منصة نساء أنقرة" منظمة غير حكومية تعنى بحقوق المرأة، وأنهن تجمعن وسط العاصمة للتظاهر تزامنا مع اقتراب اليوم المرأة العالمي.

Reuters YASIN AKGUL
Reuters YASIN AKGUL

والمتظاهرات حملن لافتات كتب عليها "نحن أقوى بتضامننا"، قبل أن تبدأ عناصر شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع نحو النساء اللواتي تجاهلن نداءات متعددة للتفرق.

Reuters YASIN AKGUL
Reuters YASIN AKGUL
إقرأ المزيد
تظاهرة كردية في ألمانيا ضد العملية العسكرية التركية في عفرين

وقالت وكالة "دوغان" إن الشرطة اعتقلت 15 امرأة من المتظاهرات.

وشهدت منطقة باكيركوي في الجزء الأوروبي من إسطنبول الأحد مظاهرة أخرى لنساء احتجاجا على عملية "غصن الزيتون" التركية ضد الأكراد في عفرين. وقالت إحداى المتظاهرات: "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى صامتات".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة