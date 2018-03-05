الشرطة التركية تفرّق مسيرة نسائية في أنقرة

فرقت الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع مسيرة نسائية في أنقرة، فيما أشارت تقارير إلى اعتقال 15 امرأة من المشاركات في المظاهرة.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن المتظاهرات ينتمّين لـ"منصة نساء أنقرة" منظمة غير حكومية تعنى بحقوق المرأة، وأنهن تجمعن وسط العاصمة للتظاهر تزامنا مع اقتراب اليوم المرأة العالمي.

Reuters YASIN AKGUL

Reuters YASIN AKGUL

والمتظاهرات حملن لافتات كتب عليها "نحن أقوى بتضامننا"، قبل أن تبدأ عناصر شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع نحو النساء اللواتي تجاهلن نداءات متعددة للتفرق.

Reuters YASIN AKGUL

Reuters YASIN AKGUL

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وقالت وكالة "دوغان" إن الشرطة اعتقلت 15 امرأة من المتظاهرات.

وشهدت منطقة باكيركوي في الجزء الأوروبي من إسطنبول الأحد مظاهرة أخرى لنساء احتجاجا على عملية "غصن الزيتون" التركية ضد الأكراد في عفرين. وقالت إحداى المتظاهرات: "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى صامتات".

المصدر: أ ف ب