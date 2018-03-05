مستشار بابا الفاتيكان متهم بجرائم جنسية

عقدت إحدى محاكم ملبورن جلسة استماع للاطلاع على الاتهامات الموجهة للكاردينال جورج بيل أحد أبرز مستشاري البابا فرنسيس، بارتكابه جرائم جنسية في الماضي.

وتعود الاتهامات إلى حوادث قديمة، لكن التفاصيل الدقيقة لم يكشف عنها عدا عن أنها تشمل "عدة شكاوى"، حسب وسائل إعلام محلية.

ويعد الكاردينال البالغ 76 عاما أبرز رجل دين كاثوليكي توجه إليه مثل هذه التهم، وقد نفى كل الادعاءات ضده وأخذ إجازة من عمله كمسؤول عن إدارة الأمور المالية في الفاتيكان ليتفرغ للدفاع عن نفسه.

واعتصم بعض الأشخاص يحملون اللافتات أمام المحكمة، فيما كانت تردد امرأة محتجة هناك وبصوت عال: "إلى الجحيم يا جورج بيل"، ويقول معتصم آخر: "أنا أعرفه، هو رجل بريء وطيب ومؤمن ونحن هنا لندعمه".

وترجح بعض المصادر أن تستدعي المحكمة حوالي 50 شاهدا خلال جلسات الاستماع التي ستستمر أربعة أسابيع لاستجوابهم، قبل الاستماع لفريق الدفاع عن الكاردينال.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله