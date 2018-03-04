الإقامة الجبرية لمقربين من نتنياهو في قضية اختلاس

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مستشارا سابقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورجل أعمال، وضعا قيد الإقامة الجبرية بعد فترة اعتقال استمرت 14 يوما ضمن التحقيق في عملية اختلاس.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن عملية الاختلاس التي يتم التحقيق فيها، قد يكون متورطا فيها رئيس الوزراء ذاته، مشيرة إلى أن الشرطة لم تكشف تفاصيل التحقيق.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن الحديث يدور عن نير حيفيتز، المستشار الأسبق لعائلة نتنياهو، وشاوول ايلوفيتش، رجل الأعمال الكبير، وأحد كبار المساهمين في عملاق الاتصالات بيزيك.

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وأطلقت محكمة في تل أبيب سراحهما ، بعد أن خضعا لتحقيق طويل، لمعرفة ما إذا كان نتنياهو وزوجته قد طلبا أن يقوم موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه إيلوفيتش بتغطية صحافية محابية لهما، مقابل الحصول على تسهيلات حكومية قد تكون أمنت لشركة بيزيك مئات ملايين الدولارات.

المصدر: أ ف ب

إياد قاسم