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طهران: الهواجس الفرنسية إزاء برنامج إيران الصاروخي مجرد أوهام

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طهران: الهواجس الفرنسية إزاء برنامج إيران الصاروخي مجرد أوهام
AFP ATTA KENARE
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، التصريحات الفرنسية حول سياسة إيران الإقليمية بأنها "مجرد أوهام".

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن قاسمي تطرق في معرض رده على تصريحات باريس، عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لطهران، حول دور إيران في المنطقة، مع توضيح أن "ايران تتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية".

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وقال: "نحن بالتأكيد سنبلغ الجانب الفرنسي بصراحة أن هواجسهم حول السياسة الإيرانية الإقليمية هي وهم وخطأ، وينبغي البحث عن هواجسهم بخصوص المنطقة في الأطماع والسياسات العدوانية في بعض عواصم دول المنطقة وخارج المنطقة".

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وذكر قاسمي في معرض رده على تهديدات وزير الخارجية الفرنسي بفرض عقوبات على طهران، قائلا: "العالم بات يدرك أن عصر سياسة العقوبات والتهديد قد ولى منذ زمن بعيد".

وأكد أن بلاده "ماضية في سياساتها الدفاعية والصاروخية ولن نستأذن أحدا في ذلك ولن نسمح لأي دولة بالتدخل".

المصدر: فارس

إياد قاسم

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