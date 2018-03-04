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انفجار في "هارولد هيل" شمال شرقي لندن

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انفجار في
Reuters Simon Dawson
شرطة لندن
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أفادت الشرطة البريطانية بوقوع انفجار في مبنى بمنطقة "هارولد هيل" شمال شرقي العاصمة لندن.

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أنها لا تتعامل مع  الانفجار كهجوم إرهابي.

وهرعت الشرطة وفرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، فيما فرض طوق أمني حول المبنى المتضرر، الذي يضم عددا من المحلات التجارية.

ودعت الشرطة، المشاة والسائقين إلى تجنب المنطقة مؤقتا، مضيفة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الحادث.

المصدر: الغارديان

علي جعفر

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