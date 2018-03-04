انفجار في "هارولد هيل" شمال شرقي لندن

أفادت الشرطة البريطانية بوقوع انفجار في مبنى بمنطقة "هارولد هيل" شمال شرقي العاصمة لندن.

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أنها لا تتعامل مع الانفجار كهجوم إرهابي.

The first video has emerged from the scene of the explosion in #HaroldHill.



Police have confirmed that the incident isn't being treated as terror related.



No one was injured in the blast, with the cause under investigation.



(VIDEO: Stephanie Sinkins) pic.twitter.com/P0YrVEYU6e — Time 107.5 (@Time1075_fm) March 4, 2018

وهرعت الشرطة وفرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، فيما فرض طوق أمني حول المبنى المتضرر، الذي يضم عددا من المحلات التجارية.

@RomfordRecorder A major incident at Harold Hill. Police and fire services attending. pic.twitter.com/CPGuHbaKqS — Clive Searle (@Cortez22222) March 4, 2018

ودعت الشرطة، المشاة والسائقين إلى تجنب المنطقة مؤقتا، مضيفة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الحادث.

المصدر: الغارديان

علي جعفر