العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الإيرانية المنكوبة في جبال زاغروس

أعلنت مؤسسة الطيران المدني الإيرانية العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب، التي تحطمت في 18 فبراير فوق جبال زاغروس.

وصرح مدير العلاقات العامة لمنظمة الطيران رضا جعفر زاده، أن صندوق تسجيل معلومات الرحلة وصندوق المحادثات في قمرة القيادة سلما إلى السلطات القضائية، التي ستنقلهما بدورها إلى المحققين المكلفين بتحديد أسباب الكارثة التي أودت بحياة 66 شخصا.

وقال جعفر زاده إن الصندوقين الأسودين للطائرة ATR-72 التابعة لشركة "آسمان" للخطوط الجوية، عثرت عليهما السبت فرق الإغاثة التي استأنفت الجمعة عملياتها في جبال زاغروس، لإعادة انتشال جثث ضحايا الحادث بعد توقف استمر عدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين مدينتي طهران وياسوج، حين تحطمت على بعد حوالي 500 كم جنوب العاصمة، على ارتفاع حوالي 4000 متر خلال عاصفة ثلجية.

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المصدر: أ ف ب

علي جعفر