إيطاليا في انتظار برلمان جديد

تشهد إيطاليا اليوم الأحد انتخابات عامة، تتنافس فيها أربع قوى سياسية أساسية على مقاعد البرلمان الجديد.

ويتزعم رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني تحالف أحزاب يمين الوسط، الذي يضم حزبه "فورتسا إيطاليا" وحزب "رابطة الشمال" المتشدد.

ويواجه تحالف بيرلوسكوني كلا من حركة "خمس نجوم" الشعبوية وتحالف اليسار الوسطي، الذي يضم الحزب الديموقراطي الحاكم، إضافة إلى حركة "أحرار ومتساوون" اليسارية.

ومنع بموجب القانون نشر استطلاعات للرأي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، على أن تنشر وسائل إعلام محلية نتائج استطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.

Italia al voto fino alle 23. Nuova procedura provoca ritardi e code. Si eleggono governatori Lombardia e Lazio https://t.co/hwrJeuC1v8 — la Repubblica (@repubblica) March 4, 2018

وهناك نحو 50.7 مليون ناخب مسجلين في إيطاليا، ويستمر التصويت حتى الساعة 11 مساء (10 بتوقيت غرينتش)، لاختيار 630 نائبا و315 عضوا في مجلس الشيوخ وفقا لنظام انتخابي جديد معقد، يمزج بين النسبة والأكثرية.

كما يختار سكان مقاطعتي لاتسيو ولومبارديا أعضاء في البرلمان الإقليمي ورئيسا لكل منهما.

وحتى اللحظة الأخيرة، كان عدد كبير من الناخبين مترددين في اختيارهم لمن سيصوتون، بعد حملة انتخابية استمرت شهرين وهيمنت عليها مسائل الهجرة والأمن والانتعاش الاقتصادي.

ويرجح مراقبون أن تسفر الانتخابات عن برلمان معلق، لأنه يصعب حصول أي حزب أو ائتلاف على نسبة 40% اللازمة لتشكيل الحكومة.

المصدر: رويترز + أ ف ب

متري سعيد