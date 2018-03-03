الشرطة الأوكرانية تفرّق أنصار ساكاشفيلي بالقوة في كييف

أعلنت مصادر أوكرانية عن إصابة 10 أشخاص في اشتباك بين متظاهرين والشرطة لدى إزالة مخيم اعتصام نصبه أنصار رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي متزعّم أحد تيارات المعارضة الأوكرانية.

وقالت الشرطة إنها أوقفت 100 مناهض للحكومة خلال الاشتباكات، التي أسفرت كذلك عن إصابة 6 متظاهرين و4 من عناصر الشرطة أمام مبنى البرلمان في العاصمة كييف.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الأوكرانية أندري كورشينكو للصحفيين، بأن قوات الأمن حصلت من القضاء على أذون تفتيش المخيم وإخلائه من المتظاهرين وتفكيكه.

وذكر يغور سوبوليف أحد أنصار ساكاشفيلي، أن قوات مكافحة الشغب بدأت بمحاصرة المخيم من عدة جوانب، وفرقت المتظاهرين بالقوة، وعملت على إزالة الحواجز والمتاريس التي نصبها المعتصمون في مكان الحملة في خطوة تصعيدية لقمع الاعتصام.

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ويؤكد المشاركون في الاعتصام أنهم نظموا حملتهم، احتجاجا على تجريد ساكاشفيلي من الجنسية الأوكرانية، وترحيله إلى بولندا الشهر الماضي، فيما يشير المراقبون إلى أن هذه الحملة كانت الأوسع من نوعها في كييف خلال الفترة الأخيرة.

وبين مطالب المعتصمين، استقالة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو كخطوة أولى على طريق إصلاحات جذرية نادى بها ساكاشفيلي.

يشار إلى أن ساكاشفيلي، ملاحق من بلاده بموجب مذكرة دولية على خلفية قضايا فساد واختلاس وتبديد للمال العام.

المصدر: رويترز

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