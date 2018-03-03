سياسي هولندي: "أوروبا تحتاج زعماء مثل بوتين"

قال نائب البرلمان الهولندي وزعيم "حزب من أجل الحرية" خيرت فيلدرز إن أوروبا تفتقر إلى زعماء أقوياء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح فيلدرز في مقابلة مع قناة RT بأنه رغم تنديده ببعض الإجراءات التي يتخذها بوتين، إلا أنه معجب بأسلوب الرئيس الروسي في الدفاع عن مصالح بلاده، مضيفا أن دول أوروبا تعاني من غياب الساسة مثل الرئيس بوتين.

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وذكر أيضا أن أوروبا التي تتكون من 30 دولة وتسعى للتوسع، تفتقر إلى "الحكمة والإحساس بالهوية" ومن هذا المنطلق يعتقد السياسي الهولندي أن الرئيس بوتين أفضل من "قادتنا الأوروبيين".

الجدير بالذكر أن خيرت فيلدرز وصل إلى موسكو في الـ24 فبراير/شباط الماضي في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين ولا يزال متواجدا في روسيا حاليا. وشدد فيلدرز على أنه لا يعتبر روسيا دولة معادية لهولندا بل على العكس، مشيرا إلى أن لكلا البلدين مصالح مشتركة. وقال إن "روسيا والشعب الروسي ليسا عدوينا، ولا يجوز لنا أن نتكلم بلغة الحرب وكراهية الروس".

المصدر: وكالات

مكسيم ميلنيك