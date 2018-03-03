مقتل شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا أطلق النار على نفسه خارج البيت الأبيض في العاصمة واشنطن اليوم، وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة كولومبيا في تغريدة على "تويتر" بأن "الرجل أعلن عن وفاته. ونحن نعمل على إبلاغ أقاربه" بالحادث.

وجاءت التغريدة بعد ساعتين من إعلان جهاز الخدمة السرية الخاص بحماية الرئاسة الأمريكية أنها استجابت لتقارير عن إطلاق نار قرب السور الشمالي للبيت الأبيض، مضيفة في وقت لاحق أن الحادث لم يتسبب في إصابات أخرى.

وصرح جهاز الخدمة السرية أن الرجل اقترب من سور البيت الأبيض عند شارع بنسلفانيا، وسحب مسدسا وأطلق عدة أعيرة، ولم تكن أي من الطلقات موجهة إلى البيت الأبيض على الأرجح.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

وفرض الجهاز طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ما تسبب بعرقلة المرور وحركة المشاة، علما أن ترامب موجود حاليا في فلوريدا، ولكن من المفترض أن يعود في وقت لاحق اليوم.

NEW: Secret Service and local police are both responding to incident outside of White House and are treating it as a suicide attempt. Medical Personnel are responding to the male victim, Secret Service says, after an alleged self-inflicted gunshot wound https://t.co/xVqLfJ1YTjpic.twitter.com/tmcJLcX4CQ — CBS News (@CBSNews) March 3, 2018

المصدر: وكالات

علي جعفر