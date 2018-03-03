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مقتل شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

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مقتل شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
Reuters Jim Bourg
أحد عناصر الخدمة السرية الأمريكي
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا أطلق النار على نفسه خارج البيت الأبيض في العاصمة واشنطن اليوم، وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة كولومبيا في تغريدة على "تويتر" بأن "الرجل أعلن عن وفاته. ونحن نعمل على إبلاغ أقاربه" بالحادث.

وجاءت التغريدة بعد ساعتين من إعلان جهاز الخدمة السرية الخاص بحماية الرئاسة الأمريكية أنها استجابت لتقارير عن إطلاق نار قرب السور الشمالي للبيت الأبيض، مضيفة في وقت لاحق أن الحادث لم يتسبب في إصابات أخرى.

وصرح جهاز الخدمة السرية أن الرجل اقترب من سور البيت الأبيض عند شارع بنسلفانيا، وسحب مسدسا وأطلق عدة أعيرة، ولم تكن أي من الطلقات موجهة إلى البيت الأبيض على الأرجح.

وفرض الجهاز طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ما تسبب بعرقلة المرور وحركة المشاة، علما أن ترامب موجود حاليا في فلوريدا، ولكن من المفترض أن يعود في وقت لاحق اليوم.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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