وزير في حكومة نتنياهو يهدد بانتخابات مبكرة

أفاد تقرير نشره التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن وزير المالية موشيه كحلون اجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل تمرير ميزانية الدولة في غضون أسبوعين.

وهدد كحلون بأنه في حال لم تمرر الميزانية في موعدها المحدد، فإنه سيقدم استقالته من الائتلاف الحكومي، وسيدعو لانتخابات برلمانية مبكرة، وفقا لما ذكره التقرير التلفزيوني.

وطلبت الأحزاب الدينية "الحريديم"، في الأيام الأخيرة، تأجيل تمرير الميزانية، حتى تتم الموافقة على مشروع القانون الجديد الذي يكرس دراسة التوراة كقيمة أساسية في دولة إسرائيل، الأمر الذي رفضه كحلون داعيا نتنياهو إلى تمريرها في الموعد المحدد.

وتشترط "الحريديم" عدم التصويت على الميزانية للعام القادم 2019، في حال أصر الإئتلاف الحكومي على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المتدينين.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي "يكوف ليتزمان" هدد في وقت سابق، بأن الأحزاب التابعة لـ"الحريديم" لن تصوت لصالح ميزانية انتخابات عام 2019، إذا لم يصوت الإئتلاف الحكومي لمشروع القانون الجديد المطروح من قبلهم.

תקציב 2019

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למען חיילי צה"ל

למען הילדים

למען מערכת הבריאות

למען ניצולי השואה

למען הנכים

למען התעסוקה

למען הזוגות הצעירים

למען צמיחת המשק

למען כלכלה חזקה

למען המשך הירידה במחירי הדיור

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על זה אלחם עד הסוף — משה כחלון (@KahlonMoshe) March 2, 2018

ونشر وزير المالية وزعيم حزب "كولانو"، وهو أيضا من الداعمين لمشروع القانون المتعلق بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المتدينين، تغريدة على "تويتر"، جاء فيها، "من أجل الجيش الإسرائيلي، من أجل الأطفال، من أجل الجهاز الصحي والناجين من المحرقة، من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل التشغيل، ومن أجل الأجيال الشابة، ومن أجل اقتصاد قوي، سأقاتل حتى النهاية".

المصدر: اروتز شيفع

نادين بطحة