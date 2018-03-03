"الباسيج" يعتقل 50 شخصا في حفل مختلط بطهران

اعتقلت قوات التعبئة "الباسيج" 50 شابا وشابة في حفل مختلط أقيم ليلة الجمعة في منطقة لواسان شمالي العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مسؤول في قوات الباسيج لوكالة أنباء فارس، إنه "وفي عملية استخباراتية، تمكنت قوات "الباسيج" في منطقة لواسان من اعتقال 50 شخصا من الشباب والفتيات خلال حفلة مختلطة، وضبط 400 زجاجة من الخمور والمشروبات الكحولية الأخرى".

وأوضح المسؤول أن الاعتقال لم يتم إلا بعد استصدار الأذون القضائية ذات الشأن.

المصدر: وكالة فارس

نتاليا عبدالله