بكين تعطل مشروع عقوبات أمريكية على تايواني تتهمه واشنطن بالتعاون مع بيونغ يانغ

عطلت الصين الجمعة في مجلس الأمن الدولي مشروع عقوبات أمريكية تدرج 33 سفينة و27 شركة شحن وشخصية تايوانية متنفذّة في قائمة سوداء بتهمة خرق العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة طرحت مشروع هذه العقوبات قبل أسبوع، في خطوة "تهدف إلى وقف أنشطة التهريب البحري الكورية الشمالية للحصول على النفط وبيع الفحم".

وتزامنت مبادرة واشنطن مع فرضها حزمة كبيرة من العقوبات من جانب واحد على كوريا الشمالية أمس الجمعة لتشديد الضغط على الأخيرة وحملها على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

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ولم تقدم بكين أي توضيح للسبب الذي دفعها لتعطيل المشروع الأمريكي.

ونص المشروع الأمريكي على حظر دخول الموانئ على 33 سفينة بينها 19 سفينة كورية شمالية، كما يلزم الدول بإلغاء تسجيل السفن الأخرى التي تتبع لكوريا الشمالية، ويقتضي تجميد أصول الشركات الـ27 المقترحة والشخصية التايوانية المستهدفة في العقوبات.

المصدر: وكالات

أحمد باديان