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واشنطن: بيونغ يانغ تابعت تطوير صواريخها مستغلة التهدئة خلال الأولمبياد

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واشنطن: بيونغ يانغ تابعت تطوير صواريخها مستغلة التهدئة خلال الأولمبياد
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رجحت واشنطن أن تكون بيونغ يانغ قد أحرزت بعض التقدم في برنامجها الصاروخي خلال الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية مؤكدة أن تسوية مشكلة بيونغ يانغ لا تزال في صميم اهتماماتها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن كوريا الشمالية واصلت تطوير صواريخها لجعلها قادرة على إصابة أهداف محددة، غير أنها لا تزال تواجه بعض المعوقات الفنية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن بيونغ يانغ تمكنت تزامنا مع الأولمبياد حصرا من إحراز نوع من التقدم في برنامجها الصاروخي مستغلة الهدوء الذي خيم على شبه الجزيرة الكورية خلال الأولمبياد.

واعتبروا أنها تسعى كذلك إلى "تطوير محركات الصواريخ ومنصات إطلاقها المتحركة، وإنتاج الرؤوس النووية"، إلا أنها لا تزال تواجه بعض المشاكل الفنية على صعيد إعادة الرؤوس الحربية إلى المجال الجوي للأرض بعد خروجها إلى الفضاء.

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وأضافت الشبكة نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أن الحل الدبلوماسي لقضية كوريا الشمالية لا يزال يتصدر اهتمام الإدارة الأمريكية، وأن هناك طرقا مختلفة لمنع بيونغ يانغ من تطوير برنامجها الصاروخي دون نشوب حرب شاملة. 

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله 

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