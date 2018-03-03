بوتين: نريد من واشنطن إبراز أدلة رسمية تثبت تدخلنا في انتخاباتها بدل العويل

دعا الرئيس فلاديمير بوتين السلطات الأمريكية، التي تتهم فريقا من مواطني روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تقديم طلب رسمي موثق إلى النيابة العامة الروسية.

وقال بوتين حديث لشبكة "NBC" التلفزيونية أمس الجمعة: "يجب أولا أن أطلع على ما فعلته الشخصيات الروسية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. أعطونا المواد، وقدموا لنا المعلومات التي تتحدثون عنها".

وأضاف: "مع كل الاحترام لكم شخصيا، ومع كل الاحترام للكونغرس، من المفروض أن يكون لديكم أشخاص يحملون شهادات في الحقوق. وعلى الذين حصلوا على التعليم الجيد أن يدركوا حقيقة أننا في روسيا لا يمكننا محاكمة من لم ينتهك القوانين الروسية. عليكم أن تدركوا كذلك، أنه لا بد من اللجوء إلى النيابة العامة الروسية. أعطونا الوثائق المدينة وحرروا طلبا رسميا بشكواكم!".

وأضاف: "يجب أن يعالج الأمر عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال الإعلام أو الصراخ والصياح في الكونغرس الأمريكي".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق من هذا العام 13 مواطنا روسيا يعملون في وكالة أبحاث الإنترنت في بطرسبورغ الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكي لعام 2016.

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وبين المتهمين أيضا رجل الأعمال يفغيتي برغوجين، الذي ينفي أي علاقة له بالشركة المذكورة.

وتضمنت لائحة الاتهام الأمريكية "التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر في استخدام وسائل إلكترونية لنقل المعلومات والتحايل المصرفي"، بالإضافة إلى "سرقة البيانات الشخصية".

المصدر: وكالات

متري سعيد