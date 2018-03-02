الإفراج عن صحفي أمضى 19 عاما في سجون أوزبكستان

أفادت لجنة حماية الصحفيين في أوزبكستان بأن السلطات في طشقند أفرجت عن الصحفي يوسف روزيمورادوف، بعد أن أمضى 19 عاما في السجن.

وقالت مجموعة الدفاع عن حقوق الانسان في طشقند "ايزغوليك" إن الفترة الذي أمضاها الصحفي روزيمورادوف تعد رقما قياسيا على مستوى العالم.

وفي تدوينة على فيسبوك كتب عبد الرحمن تاشانوف وهو مسؤول في المجموعة المذكورة :" أفرج عن يوسف روزيمورادوف في مدينة شيرشيك قرب طشقند في 22 شباط/فبراير. وهو بخير".

وكان يعمل روزيمورادوف لدى صحيفة "أرك" اليومية المعارضة المحظورة وسجن في 1999 بعد اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ، الأمر الذي نفاه مناصروه وقالو إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وسجن مدير تحرير الصحيفة السابق محمد بيرجانوف الذي أوقف أيضا في 1999، أفرج عنه في فبراير من العام الماضي بعد 18 عاما من السجن.

ويأتي الإفراج عن الصحفيين اللذين جلبا من أوكرانيا دون التنسيق مع السلطات هناك في ظروف قال مناصروهما إنها أقرب إلى الخطف، بعد قرارات اتخذها الرئيس الأوزبكي الجديد شوكت ميرضيائيف، الذي انتخب في ديسمبر 2016 خلفا للرئيس الراحل إسلام كريموف الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدار 27 عاما.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

علي الخطايبة