الغرب يعتبر أن تصريحات بوتين عن الأسلحة النووية تشتت الانتباه عن النقاش المثمر

اعتبر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، حول الأسلحة النووية، تشتت الانتباه عن النقاش المثمر لعدد من المسائل المشتركة بين روسيا والغرب.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، " أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تطوير الأسلحة النووية التي من وجهة نظرهم تشتت الانتباه عن المناقشات المثمرة حول مجموعة واسعة من القضايا بين روسيا والغرب"، موضحا أن ترامب أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع ميركل وماكرون يوم أمس.

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وكان الرئيس الروسي، أكد اليوم الجمعة، في حوار أجرته معه قناة تلفزيون "NBC" الأمريكية، أن روسيا أجرت تجارب ناجحة على صواريخ بمحركات نووية.

وقال بوتين عن تلك الاختبارات: "جميع التجارب تمت بنجاح، وكل واحدة من هذه المنظومات لها مراحل استعداد مختلفة، وبعضها دخل المناوبة القتالية".

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وأكد الرئيس الروسي أن التجارب أجريت بشكل "جيد جدا"، لافتا إلى أن "بعض الصواريخ لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير، والبعض الآخر متاح بالفعل لدى القوات ويوجد في حالة استعداد دائم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية أمس، أنه صار لدى روسيا أسلحة فرط صوتية تتمثل في صواريخ "أفانغارد" و"كينجال"، والصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالي.

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم