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مقتل شخص في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

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مقتل شخص في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية
Reuters Omar Sobhani
تفجير في العاصمة الأفغانية كبل - 2 مارس 2018
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أكدت وزارة الداخلية في أفغانستان مقتل شخص واحد وإصابة 14 من المارة في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة كابل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، قوله إن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة قابل باي في العاصمة، مشيرا إلى أن جميع المصابين من المدنيين.

من جانبه، أكد قائد شرطة الحي التاسع في كابل، أنه نجم عن تفجير انتحاري لكن لم يتضح ماذا كان يستهدف.

وأشارت رويترز إلى أن وزارة الخارجية الاسترالية أصدرت بيانا جاء فيه أن الانفجار وقع قرب مركبات تابعة لسفارتها خلال سيرها في المدينة مضيفا أنه لم يصب أحد من ركابها بمكروه.

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وغالبية منطقة وسط العاصمة محاطة بجدران خرسانية مضادة للانفجارات وسياج شائك ونقاط تفتيش تابعة للشرطة. لكن جرى تشديد إجراءات الأمن بعد تفجير سيارة الإسعاف الملغومة يوم 27 يناير كانون الثاني وهجوم آخر استهدف فندق إنتركونتننتال بالمدينة في وقت سابق من نفس الشهر.

وجاء الهجوم بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبد الغني بدء محادثات سلام مع حركة طالبان، وبعد أكثر من شهر على تفجير سيارة إسعاف ملغومة في وسط المدينة مما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

المصدر: رويترز

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