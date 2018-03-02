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إطلاق نار كثيف في حرم جامعة ميشيغان الأمريكية

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إطلاق نار كثيف في حرم جامعة ميشيغان الأمريكية
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المبنى المركزي لجامعة ميشيغان الأمريكية
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قتل شخصان وجرح أخرون في إطلاق نار وقع داخل قاعة كامبل في حرم جامعة ولاية ميشيغان، فيما أكدت المعلومات الأولية أن المشتبه به لا يزال طليقا.

وذكر مصدر في شرطة الولاية أن قوات الأمن حاصرت المبنى وتقوم بعملية إخلائه من الطلاب والأساتذة، وتعمل على تقديم المشورة للجميع.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من إطلاق النار في مدرسة ستونيمان دوغلاس الثانوية في ولاية فلوريدا التي قتل فيها 17 شخصا.

يتبع..

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