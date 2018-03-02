إطلاق نار كثيف في حرم جامعة ميشيغان الأمريكية

قتل شخصان وجرح أخرون في إطلاق نار وقع داخل قاعة كامبل في حرم جامعة ولاية ميشيغان، فيما أكدت المعلومات الأولية أن المشتبه به لا يزال طليقا.

وذكر مصدر في شرطة الولاية أن قوات الأمن حاصرت المبنى وتقوم بعملية إخلائه من الطلاب والأساتذة، وتعمل على تقديم المشورة للجميع.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911. — Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من إطلاق النار في مدرسة ستونيمان دوغلاس الثانوية في ولاية فلوريدا التي قتل فيها 17 شخصا.

Shots Fired at Central Michigan University https://t.co/kl4IXLiVlk — Latest Politics (@LatestComPols) March 2, 2018

يتبع..