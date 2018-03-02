الخارجية الإيرانية: تقرير غوتيريش يفتقد للمصداقية

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حقوق الإنسان، بأنه من دون قيمة ويفتقد للمصداقية.

وقال قاسمي، في تصريحه ردا على التقرير الأخير، إن "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران، ومع تجاهله التام للتطورات والخطوات التي نفذتها طهران في هذا المجال، كان غير متوازن وذا توجه خاص".

وأضاف، "التقرير يعاني من أوجه قصور كثيرة أدت، بالإضافة إلى استناده إلى قرارات جائرة ومسيسة ومصادر ومعلومات غير صحيحة وغير موثوقة تماما، تجاهل التطورات والإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران".

وأكد أن عزيمة الحكومة الإيرانية تقوم على تعزيز حقوق المواطنين على أساس المبادئ الإسلامية السامية ودستور البلاد.

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وأوضح قاسمي أن حكومة بلاده تعتقد دائما أنه في حين تعاني مناطق كثيرة من العالم وبعض بلدان الشرق الأوسط من ظروف إنسانية مؤسفة وكارثية نتيجة للحروب التي تفرضها بلدان أخرى، فإن "استمرار السياسات المشوهة والألاعيب المنتشرة وتطبيق معايير متعددة لمعالجة حالة حقوق الإنسان سيؤدي إلى المزيد من فقدان ثقة المجتمع الدولي بالأمم المتحدة".

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان في إيران في تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر: فارس نيوز