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إجلاء 30 ألفا في كاليفورنيا تحسبا لانهيارات أرضية

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إجلاء 30 ألفا في كاليفورنيا تحسبا لانهيارات أرضية
MIKE ELIASON / SANTA BARBARA FIRE DPT / AFP
انهيارات طينية في كاليفورنيا في يناير عام 2018
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أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أوامر بإجلاء نحو 30 ألف شخص، وذلك تحسبا لانهيارات طينية كبيرة جراء عاصفة وشيكة من المحيط الهادي.

وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على مواطنين يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية على طول شاطئ سانتا برباره، وهي نفس المنطقة التي شهدت أمطارا غزيرة في 9 من يناير والتي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات وتدمير مئات المنازل.

وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث إنه يتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة في غضون الساعات  القادمة، وأضافت أن التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى يوم السبت.

وأقام الصليب الأحمر الأمريكي مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره لاستقبال السكان.

المصدر: رويترز

متري سعيد

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