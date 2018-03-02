قتيل و4 جرحى بانفجار وسط العاصمة الأفغانية كابل

أفادت مصادر أمنية أفغانية بمقتل مدني واحد على الأقل وإصابه أربعة آخرين بتفجير انتحاري استهدف قافلة من القوات الدولية وسط العاصمة الأفغانية كابل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، أن سيارة ملغومة انفجرت على طريق قافلة لقوات أجنبية على طريق كابل جلال آباد في منطقة خليج قبيل، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وأصابه أربعة آخرين على الأقل.

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وأشار قائد شرطة الحي التاسع في كابل إلى أن الانفجار نفذه انتحاري في منطقة قريبة من السفارات الأجنبية إلا أنه لم يتضح للسلطات إلى الآن الدافع وراء الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد يومين من اقتراح الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني البدء في مفاوضات السلام مع طالبان، وبعد شهر على تفجير سيارة إسعاف ملغومة وسط المدينة أسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

المصدر: وكالات

أحمد باديان