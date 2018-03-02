قائد القوات البرية الإيرانية: لدينا أقوى أسطول من المروحيات في الشرق الأوسط

أكد العميد كيومرث حيدري قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، أن سلاح الجو في بلاده يمتلك أقوى أسطول من المروحيات في الشرق الأوسط.

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وقال حيدري في كلمة أمام خريجي عدد من الكليات العسكرية في أصفهان: "سلاح طيران الإسناد البري الذي تملكه إيران، هو لخدمة الإسلام وقد حقق تطورا مميزا منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم، وهو يملك الآن أقوى أسطول من المروحيات في الشرق الأوسط".

وأشاد حيدري بدور سلاح المروحيات في القضاء على المتمردين الأكراد، وقال: "قبل 6 أشهر وجه طيران الدّعم البري ضربة لعناصر بجاك الإرهابية وحصد أرواح 13 إرهابيا غربي البلاد".

المصدر تسنيم

محمد الطاهر