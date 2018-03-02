مقتل 24 شخصا بحريق في باكو عاصمة أذربيجان

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حريق ضخم نشب في مركز طبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وشبت النيران في مبنى المركز الجمهوري لعلاج مدمني المخدرات في ساعات الصباح الباكرة.

وأفاد السلطات في وقت لاحق بأن الحريق تم إخماده ونقل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

متري سعيد