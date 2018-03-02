مقتل 24 شخصا بحريق في باكو عاصمة أذربيجان
Səhər TV Azeri
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لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حريق ضخم نشب في مركز طبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت وزارة الداخلية.
Respublika Narkoloji Mərkəzində yanğın https://t.co/s9tgP2ZsA7pic.twitter.com/umRK0aASQo— Səhər Azeri (@SaharAzeri) March 2, 2018
وشبت النيران في مبنى المركز الجمهوري لعلاج مدمني المخدرات في ساعات الصباح الباكرة.
وأفاد السلطات في وقت لاحق بأن الحريق تم إخماده ونقل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج.
المصدر: وكالات
متري سعيد
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