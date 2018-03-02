البيت الأبيض: لا صحة لما يشاع عن نية مكماستر الاستقالة

نفى البيت الأبيض اليوم الجمعة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول نية مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي هربيرت مكماستر الاستقالة في غضون أشهر.

واعتبر متحدث البيت الأبيض هذه الأنباء "محضا من الخيال" وقال: "كثيرا ما نواجه الشائعات والافتراءات المماثلة التي تستهدف مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين يشغلون مناصب رفيعة".

ونقلت قناة "أن بي سي" الأمريكية مساء الخميس عن 5 مسؤولين وصفتهم بالمطلعين داخل البيت الأبيض، أن مكماستر يعتزم ترك عمله خلال الشهور القادمة، بعد يوم من إعلان مديرة اتصالات البيت الأبيض هوب هيكس استقالتها.

وأشارت القناة إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يحاولان الضغط على مكماستر لتقديم استقالته.

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فيما كذّب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي مايكل أنتون هذه الأنباء، وقال:" كنا قبل قليل مع مكماستر والرئيس ترامب يقول إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مضيفا نقلا عن ترامب أن: "مكماستر يعمل بشكل جيد للغاية".

وتسلّم مكماستر منصب مستشار الأمن القومي لترامب في 20 فبراير/شباط الماضي، خلفا لمايكل فلين أول من شغل هذا المنصب بعد تولي ترامب الحكم في البلاد.

المصدر: وكالات

أحمد باديان