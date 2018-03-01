تساقط الثلوج يتسبب بإغلاق مطار جنيف

تسبب تساقط كثيف للثلوج إثر موجة صقيع تضرب أوروبا منذ عدة أيام بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار جنيف.

وأعلنت إدارة المطار على موقعها الإلكتروني "بسبب أحوال الطقس الراهنة، نغلق مطار جنيف حاليا أمام حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر".

وشهدت حركة السير وحركة القطارات كذلك اختناقات مرورية شديدة، حسب الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

وقد أدت موجة الصقيع التي تجتاح أوروبا منذ أيام إلى مصرع حوالي 50 شخصا، فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل وما زالت بعض المدارس مغلقة.

وسجل العدد الأعلى من الوفيات في بولندا، حيث لقي 18 شخصا مصرعهم، كما تسبب الصقيع بسقوط ضحايا في التشيك وليتوانيا وفرنسا وسلوفاكيا وإيطاليا وصربيا ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين