سيئول تبلغ واشنطن عزمها إرسال موفدها إلى بيونغ يانغ

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن رئيس البلاد أبلغ نظيره الأمريكي عزمه إرسال موفد إلى بيونغ يانغ، في إطار التقارب الذي تشهده الكوريتان في أعقاب الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة الكورية الجنوبية في سيئول:" ردا على زيارة الموفدة الكورية الشمالية الخاصة كيم يو جونغ ... نقل (الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان) إلى (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) نيته المتعلقة بإرسال موفد خاص إلى الشمال قريبا".

وأضاف البيان أن الرئيسين "اتفقا أيضا على المحافظة على الزخم في الحوار الكوري-الكوري ومواصلة الجهود ليؤدي ذلك إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد استغل الألعاب الأولمبية الشتوية التي اختتمت الأحد الماضي، في محاولة فتح حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل نزع فتيل الأزمة بين البلدين التي أثارت مخاوف أمنية عالمية.

وحض الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماعه بالجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول الأحد الماضي بيونغ يانغ على بدء حوار مع واشنطن في أقرب وقت، الأمر الذي رحب به الجنرال ورد بالقول إن الشمال "مستعد جدا" لإجراء محادثات، وفي الاثنين طلب الرئيس الكوري الجنوبي من الأمريكيين "خفض سقف المحادثات" مع الشمال.

وسارت الكوريتان في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، سويا تحت علم التوحيد، وتلا ذلك مصافحة تاريخية بين الرئيس مون وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة