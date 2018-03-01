واشنطن توافق على توريد صواريخ مضادة للدروع إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخارجية الأمريكية وافقت على توريد صواريخ "جافلين" المضادة للصواريخ وملحقاتها إلى أوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار.

وقال البنتاغون في بيان "إن منظومة جافلين ستساعد أوكرانيا في بناء قدراتها الدفاعية بعيدة الأمد للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها"، معتبرا أن الصفقة المقترحة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة.

هذا وتزوّد الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة على مدى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الإشراف على تدريب المقاتلين في الحرس الوطني الأوكراني.

المصدر: رويترز

علي جعفر