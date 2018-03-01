 
مباشر

رئيس الوزراء التشيكي: لن نستقبل ولا مهاجرا واحدا

أخبار العالم

رئيس الوزراء التشيكي: لن نستقبل ولا مهاجرا واحدا
AFP NIKOLAY DOYCHINOV
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxlt

أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ضمن الحصص التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

وقال بابيش في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس: "نحن لن نستقبل أحدا. ونحن نرفض رفضا قاطعا إملاءات الآخرين بشأن من الذي يجب أن يعيش في بلادنا ويعمل فيها. والحصص تقسم أوروبا، وهي غير فعالة".

إقرأ المزيد
الملياردير التشيكي أندريه بابيش التشيك.. "المواطنون الساخطون" بزعامة "ترامب التشيكي" يحققون فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية

وأضاف أن تشيكيا تعتبر امرا سخيفا توجه المفوضية الأوروبية إلى المحكمة بسبب رفض براغ لحصص استقبال المهاجرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية توجهت في ديسمبر الماضي إلى المحكمة لمقاضاة بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك لعدم التزامها بحصص الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين. وأشار بابيش في يناير الماضي إلى أن براغ ستقدم طعنا بدعوى المفوضية الأوروبية.

المصدر: تاس

انطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة