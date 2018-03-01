البنتاغون: التصريحات الروسية حول الأسلحة النووية ليست مفاجئة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ما جاء في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة النووية لم يكن مفاجئا بالنسبة لها.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت: "نحن لم نتفاجأ بهذه التصريحات، وعلى الشعب الأمريكي أن يكون متأكدا، أننا جاهزون تماما".

وأضافت وايت أن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية لا تستهدف روسيا، وأن روسيا "تعرف ذلك جيدا". وأكدت أن الدفاع الصاروخي الأمريكي موجه ضد "الدول المارقة". وقالت: "علينا أن نضمن امتلاكنا لوسائل الردع النووي، ونحن على قناعة بأننا مستعدون لحماية بلادنا مهما كان الخطر".

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وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة لن تغير عقيدتها النووية بعد تصريحات الرئيس الروسي، مشيرة إلى أن "هذه الأسلحة (الروسية) جرى تصميمها منذ فترة بعيدة. وعقيدتنا تأخذها بعين الاعتبار".

وجاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية عن الأسلحة الحديثة التي تم تصميمها في روسيا. وأكد أن بلاده تقوم بتطوير قدراتها الاستراتيجية ردا على انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة حول الدفاع الصاروخي ونشرها عناصر لمنظومتها للدفاع الصاروخي بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف