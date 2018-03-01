المستشار النمساوي: السلام الدائم في أوروبا يتحقق فقط مع روسيا وليس ضدها!

اعتبر مستشار النمسا سيباستيان كورتس أن السلام طويل الأمد في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا مع روسيا، لا ضدها.

ولفت كورتس في حوار مع وكالة أنباء "إنترفاكس" إلى أن النمسا بوصفها دولة محايدة تشعر بقلق بالغ حيال مستوى التوتر القائم بين الغرب والشرق.

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وقال: "أنا على يقين بأن السلام طويل الأمد في أوروبا ممكن فقط مع روسيا وليس ضد روسيا".

وذكر المستشار النمساوي أنه بحث خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وكذلك "الصراع في أوكرانيا وما يحيط بها".

المصدر: إنترفاكس

محمد الطاهر