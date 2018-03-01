 
مباشر

المستشار النمساوي: السلام الدائم في أوروبا يتحقق فقط مع روسيا وليس ضدها!

أخبار العالم

المستشار النمساوي: السلام الدائم في أوروبا يتحقق فقط مع روسيا وليس ضدها!
Reuters
مستشار النمسا سيباستيان كورتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxif

اعتبر مستشار النمسا سيباستيان كورتس أن السلام طويل الأمد في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا مع روسيا، لا ضدها.

ولفت كورتس في حوار مع وكالة أنباء "إنترفاكس" إلى أن النمسا بوصفها دولة محايدة تشعر بقلق بالغ حيال مستوى التوتر القائم بين الغرب والشرق.

إقرأ المزيد
مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشار النمسا سيباستيان كورتس بوتين: الوضع في سوريا معقد والتسوية مرتبطة بالأطراف المتحاربة

وقال: "أنا على يقين بأن السلام طويل الأمد في أوروبا ممكن فقط مع روسيا وليس ضد روسيا".

وذكر المستشار النمساوي أنه بحث خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وكذلك "الصراع في أوكرانيا وما يحيط بها".

المصدر: إنترفاكس

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
" وحش من الشرق" يجمد لندن.. مشاهد جميلة رغم صعوبة الجو وحدوث وفيات