الجيش الأفغاني يعلن تصفية 5 إرهابيين واعتقال آخرين بينهم ألماني

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس، بأن قوات خاصة تابعة للجيش صفت مسلحين متطرفين واعتقلت آخرين، بينهم ألماني جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة: "خلال غارة ليلية، تمكنت وحدات خاصة تابعة للجيش الوطني الأفغاني بعملية نوعية في منطقة جيرشيك بإقليم هلمند من القضاء على 5 مسلحين متطرفين، واعتقال 3 آخرين بينهم مواطن ألماني".

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وذكر رئيس الاستخبارات الأفغانية معصوم ستانيكزاي خلال مؤتمر دولي كرس في العاصمة الأفغانية أمس الأربعاء لـ"عملية كابل"، أن قوات الأمن في البلاد تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من اعتقال مئات المقاتلين الأجانب.

ولفت ستانيكزاي إلى أن "المسلحين يتم تجنيدهم من جميع أنحاء العالم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان