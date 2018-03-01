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مديرة اتصالات البيت الأبيض تعتزم الرحيل

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مديرة اتصالات البيت الأبيض تعتزم الرحيل
Reuters Jonathan Ernst
هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض
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أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بأن هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض تعتزم ترك منصبها.

وقالت ساندرز للصحفيين أمس الأربعاء إن موعد مغادرة هيكس لم يحدد بعد، وأوضحت أن استقالة هوب ليست مرتبطة بشهادتها أمام لجنة الكونغرس في إطار التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية 2016.

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ولفتت ساندرز إلى أنها تتوقع ترك هوب لمنصبها في غضون بضعة أسابيع، فيما قال مساعدون لهوب إنها تحدثت مع ترامب وأبلغته نيتها المغادرة حتى يتسنى لها البدء في استطلاع الفرص خارج البيت الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أن هيكس كانت ضمن أول من استعان بهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أطلق حملته الانتخابية، ومن أقرب مستشاريه.

المصدر: رويترز

أحمد باديان

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