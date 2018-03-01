صحيفة: مولر يحقق في مساع لترامب لدفع وزير العدل للاستقالة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن المحقق الخاص روبرت مولر يحقق في مساع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع وزير العدل جيف سيشنز للاستقالة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية اليوم الخميس عن مصادر مطلعة أن المحقق مولر المكلف بالنظر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، ينظر في ما إذا كان ترامب سعى لإزاحة سيشنز عن منصبه الصيف الماضي في محاولة منه لعرقلة العدالة.

وقالت "واشنطن بوست" إن مولر يسعى لتحديد ما إذا كان هدف ترامب هو الإطاحة بسيشنز لاختيار بديل له يتحكم بالتحقيق في مزاعم وجود تنسيق محتمل بين روسيا وحملة ترامب أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وأضافت أن مولر استجوب شهودا بشأن تصريحات لترامب قالها في أواخر يوليو الماضي، وهي فترة قريبة من وقت توجيه ترامب سلسلة تغريدات تنتقد وتحط من قدر وزير العدل بشدة.

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ولفتت إلى أن العلاقة بين ترامب وسيشنز توترت منذ أن تنحى وزير العدل قبل نحو عام عن التحقيق الخاص بروسيا الذي تجريه وزارته.

ومهدت تنحيه الطريق أمام تعيين مولر الذي وجه الاتهام لعدد من مساعدي حملة ترامب ومستشاريه السابقين.

وتجري وزارة العدل الأمريكية والكونغرس تحقيقات متشعبة ومتعددة في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، فضلا عن الادعاءات بوجود صلات مزعومة بين ترامب وموسكو تم نفيها مرارا وتكرارا من البيت الأبيض والكرملين أيضا.

المصدر: وكالات

أحمد باديان