النائبة العامة الفنزويلية السابقة تدعو الإنتربول لاعتقال مادورو

دعت النائبة العامة الفنزويلية السابقة لويزا أورتيغا البوليس الدولي (الإنتربول) أمس الأربعاء إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس البلاد نيكولاس مادورو وتوقيفه.

ونقل موقع "ناسيونال" عن أورتيغا قولها: "طلبت من الإنتربول إصدار "تنبيها أحمر" بحق مادورو، كي يتم اعتقاله إذا غادر إلى بيرو لحضور قمة الأمريكتين أو إلى أي مكان آخر، وأتمنى لو تسنى اعتراضه في الجو وتوقيفه".

ولا يزال مادورو عازما على حضور قمة الأمريكتين المقررة في 13 و14 أبريل المقبل، رغم سحب سلطات بيرو الدعوة الموجهة إليه سابقا.

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وكانت أورتيغا قد أعفيت من منصب النائب العام في أغسطس الماضي بعدما انتقدت تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، ثم هربت من البلاد واتهمت مادورو بالفساد، فيما أعلنت السلطات الفنزويلية أنها مطلوبة للعدالة، وتوعدت باللجوء إلى الإنتربول لضبطها وإحضارها.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد