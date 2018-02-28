مستشارة ترامب تتهرب من الإجابة عن أسئلة حول روسيا

صرح نواب أمريكيون أن هوب هيكس، إحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، رفضت الرد على أسئلة وجهت إليها في جلسة استماع مغلقة في البرلمان حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية

واكتفت، هيكس، بالرد على الاسئلة التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، وهو تصرف مشابه لأفراد آخرين في الدائرة الضيقة لترامب لدى مثولهم أمام الكونغرس ومن أبرزهم كبيرالاستراتيجيين السابقين ستيف بانون.

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وأفاد النائب الديموقراطي، مايك كويغلي، بأن المستشارة قد تهربت خصوصا من الأسئلة المتعلقة بعملها وبالإتصالات بين فريق ترامب وروسيا بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر 2016، وبين البيت الأبيض وموسكو بعد تولي الملياردير السلطة في 20 يناير 2017.

وقال كويغلي عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "انهم ينفذون تعليمات البيت الأبيض بعدم الرد على بعض الأسئلة".

بدوره صرح النائب الديموقراطي، ديني هيك، لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أن جلسة الاستماع المغلقة للمستشارة الرئاسية كانت "كمن يستمع إلى بانون ثان".

وتجري لجنة الاستخبارات في مجلس النواب جلسات استماع في إطار تحقيق لمعرفة ما إذا كان فريق حملة ترامب قد تعاون مع روسيا في محاولة التأثير على نتائج انتخابات عام 2016.

المصدر:وكالة فرانس برس

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