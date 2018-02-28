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المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية يدفع ببراءته

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المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية يدفع ببراءته
Globallookpress Patrick Fallon
بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب
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دفع بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب، ببراءته من التهم الجديدة المنسوبة إليه في إطار التحقيقات في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وقررت المحكمة أن محاكمة مانافورت ستبدأ يوم 17 سبتمبر المقبل، حيث سيمثل أمام محكمة قطاع كولومبيا الفدرالي في واشنطن.

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وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى مانافورت في قضيتين منفصلتين التآمر بهدف تبييض الأموال واحتيال ضريبي وعدم التسجيل كعميل أجنبي أثناء عمله ضمن اللوبي لصالح الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.

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وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات وجهت أيضا إلى الشريك السابق لمانافورت، وأحد مستشاري ترامب السابقين، ريك غيتس، الذي اعترف ببعض التهم ووافق على التعاون مع التحقيق.

وأعرب مانافورت عن أسفه لقرار غيتس، وأعلن أنه سيواصل الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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