المفوضية الأوروبية تنشر أول نص لمشروع الاتفاقية بشأن بريكست

نشر المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية أول نص لمشروع الاتفاقية بشأن خروج بريطانيا من قوام الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويتضمن نص الوثيقة فحوى الاتفاق الذي توصلت إليه بروكسل ولندن في ديسمبر الماضي بثلاثة عناوين رئيسة، وهي مصير المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والتسوية المالية لخروج لندن، ومستقبل الحدود الإيرلندية.

وينظم أيضا المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست والتي تأمل لندن من خلالها تجنب تداعيات خروج قاس في انتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية تتوقع أن تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكست إلى ما بعد 2020، إلا أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه أكد يوم أمس الثلاثاء، أن الحديث عن مرحلة انتقالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أمر "غير وارد".

وأوضح قائلا: "عرضنا أن تنتهي المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020"، علما بأن خروج المملكة المتحدة مقرر نهاية مارس 2019، مضيفا "يبدو أن المملكة المتحدة تأمل في إبقاء هذه المرحلة مفتوحة لكن ذلك أمر غير ممكن".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية بريكست هي الأولى من نوعها حول خروج دولة من قوام الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين