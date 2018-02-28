الرئيس الأوكراني: وصول أول شحنة من الأسلحة الأمريكية قريبا

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الأربعاء، قرب تسلم بلاده الدفعة الأولى من الأسلحة "الدفاعية" الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي في كييف قال بوروشينكو، ردا على سؤال عن موعد وصول الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا: "يُتوقع أن تصل الشحنة الأولى من هذه الأسلحة بعد عدة أسابيع"، مضيفا أنه ينتظر سلسلة من توريدات الأسلحة الأمريكية لبلاده خلال العام الجاري.

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وتدّعي كييف أنها تحتاج إلى أسلحة "دفاعية" أمريكية لتعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية على خلفية ما تصفه بـ"العدوان" الروسي ضد أوكرانيا، في إشارة إلى النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا)، حيث أعلنت "جمهوريتان شعبيتان" في مدينتي دونيتسك ولوغانسك، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، استقلالها عن كييف من جانب واحد.

ونفت موسكو مرارا قيامها بدعم الكيانين المذكورين عسكريا، أو مشاركة عسكريين روس في معارك ضد القوات الأوكرانية في دونباس، داعية كييف إلى حوار مباشر مع "دونيتسك" و"لوغانسك" ومنح المناطق غير الخاضعة حاليا لسلطة كييف وضعا قانونيا خاصا، بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في العاصمة البيلاروسية مينسك، في فبراير 2015، بين قادة "رباعية نورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) لإنهاء النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

كما أشار مسؤولون روس كبار مرارا إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية لن يخدم تسوية النزاع في دونباس بل سيؤدي إلى تصاعد الوضع الأمني هناك.

المصدر: نوفوستي + RT

قدري يوسف