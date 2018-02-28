الكرملين: استفزازات الإرهابيين لا تسمح بتسوية الوضع في الغوطة الشرقية

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن استفزازات الإرهابيين في الغوطة الشرقية جنوب سوريا لا تسمح بتسوية الوضع بصورة صحيحة.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء: "تعمل روسيا وفقا للقرار الذي تم اتخاذه مؤخرا، ما بوسعها لتأمين الهدنة الإنسانية وتحريك الأوضاع في الغوطة الشرقية. وبغض النظر عن ذلك فإن الاستفزازات المستمرة من جانب الإرهابيين لسوء الحظ لا تعطي المجال لتسوية الوضع كما يجب".

وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية الفرنسي لودريان مفاده أن موسكو لاعب وحيد له نفوذ في سوريا ذكر بيسكوف أنه توجد بين موسكو ودمشق علاقات شراكة استراتيجية.

وأضاف أن العسكريين الروس هم العسكريون الوحيدون المتواجدون في سوريا بشكل شرعي من وجهة نظر القانون الدولي، إذ يعملون ذلك على أساس دعوة قيادة هذا البلد.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا