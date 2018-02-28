مسلحو طالبان يختطفون نحو 20 مسافرا جنوبي أفغانستان

اختطف مسلحو حركة "طالبان" الأفغانية نحو 20 مسافرا كانوا على متن حافلة جنوبي أفغانستان، أمس الثلاثاء 27 فبراير.

وذكرت قناة "Tolo News" أن مسلحي طالبان هاجموا حافلة مسافرين، كانت تسير في طريقها بين ولاية قندهار وأوروزغان، واختطفوا 19 راكبا.

ويشهد الوضع الأمني في أفغانستان تدهورا حادا في الأشهر الأخيرة، فبعد سيطرة "طالبان" على قرى ومناطق زراعية، باتت الحركة تشن هجمات في مراكز المدن الكبرى، مخلفة مئات القتلى والجرحى.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي