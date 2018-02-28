فيديو.. تحرش جماعي بناشطة سياسية في باكستان

تعرضت امرأة عضو في الحزب الباكستاني الحاكم "الرابطة الإسلامية"، جناح نواز شريف، لتحرش جماعي، أمس الثلاثاء، وفق مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام المحلية الباكستانية.

وفي تصريح لوسائل إعلام، أكدت الناشطة وقوع الحادثة، التي وصفتها بـ"المعاملة المخزية".

وأضافت أنها ترجح أن الذين أساءوا التصرف ضدها ليسوا من أعضاء الحزب الحاكم: "إخواننا في حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف ليسوا من هذا النوع"، نقلا عن موقع "جيو تي في" الباكستاني.

وحدثت الواقعة عندما اقتحم رجال مكان تجمع النساء، بعد أن ألقى رئيس وزراء البنجاب، شهباز شريف كلمته، وشرعوا في الهجوم على المشاركات والتحرش بهن واستخدموا لغة مسيئة.

وفور تعرض المرأة للتحرش، تدخلت نساء أخريات ورجال لإنقاذها واستخدموا العصي لضرب المتحرشين، واستطاعوا إبعاد الضحية بعيدا عن أيديهم.

هذا وأمر وزير العدل في ولاية البنجاب رانا صنع الله، بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات ما وقع، مؤكدا أن المتورطين في التحرش سيتم تحديد هوياتهم من مقطع الفيديو، وسيخضعون للعقاب وفقا للقانون.

المصدر: وكالات

نادر همامي