ترامب يقول إنه حقق نصرا قضائيا كبيرا!

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ "الانتصار القضائي الكبير" رفض محكمة في كاليفورنيا حظر إقامة جدار يعتزم تشييده على الحدود مع المكسيك، لمنع تسلل المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

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ورفضت محكمة في كاليفورنيا أمس الثلاثاء، دعوى من سلطات هذه الولاية، ضد إدارة دونالد ترامب، طالبت فيها بحظر بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

ورفض الدعوى القاضي غونزالو كوريل، الذي كان قد انتقد ترامب في الماضي مرارا وتكرارا. ورحبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بقرار المحكمة.

وقال ترامب في موقعه على تويتر: "انتصار قضائي كبير اليوم. أيّد القاضي الأمريكي إدارة ترامب وأوقف محاولة منع الحكومة من بناء جدار حدودي كبير على الحدود الجنوبية، وهذا المشروع الحيوي الكبير يمكن أن يتطور الآن".

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وكان بناء هذا الجدار المثير للجدل على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير القانونية، واحدا من وعود الحملة الرئيسية لترامب، وأحد أسباب الشجارات الهاتفية المتواصلة بين ترامب ونظيره المكسيكي الذي يعارض بناءه، ويرفض قطعيا أن تدفع بلاده أي مساهمة مالية لتنفيذ طموحات ترامب ووعوده الانتخابية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس