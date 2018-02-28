أربع دول تدين إيران وتدعوها للتوقف عن تسليح الحوثيين

دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك إيران، بسبب ما اعتبرته انتهاكها لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن.

وقالت الدول الأربع، أمس الثلاثاء، في بيانها "نرحب بالتقرير النهائي" للخبراء الأمميين الصادر في 15 فبراير، و"نعرب سويا عن قلقنا العميق" إزاء الخلاصات التي تضمنها.

وأضاف البيان الذي نشرته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ندين عدم تنفيذ" طهران لالتزاماتها "مما يعرض للخطر السلام والاستقرار الإقليميين".

ودعت الدول الغربية الأربع في بيانها "إيران إلى التوقف فورا عن كل أنشطتها، التي تتعارض أو تنتهك" الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على إرسال أسلحة إلى اليمن.

واستخدمت روسيا الاثنين حق النقض في مجلس الأمن لمنع صدور قرار تقدمت به بريطانيا ودعمته الولايات المتحدة وفرنسا يجدد الحظر على إرسال أسلحة إلى اليمن، ويتضمن في الوقت نفسه إدانة لإيران.

وإثر الفيتو الروسي أصدر مجلس الأمن بالإجماع قرارا تقنيا جدد حظر السلاح من دون أي إشارة إلى إيران.

وتسعى الولايات المتحدة منذ عدة أشهر لإدانة طهران وفرض عقوبات عليها بعد إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية، واتهام إيران بتزويدها جماعة "أنصار الله" الحوثيين بهذه الصواريخ.

وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن.

المصدر: أ ف ب

نادر همامي