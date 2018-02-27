البرلمان التركي يسقط تفويض نائبين من حزب مؤيد للأكراد

أعلن "حزب الشعوب الديمقراطي"، الثلاثاء، عن إسقاط البرلمان التركي تفويض نائبين من أعضائه، في ضربة إضافية إلى هذا الحزب المناصر للقضية الكردية.

وتتهم الحكومة التركية الحزب بأنه الذراع السياسية لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور الذي يخوض تمردا منذ أكثر من ثلاثة عقود على الدولة التركية، الأمر الذي ينفيه "حزب الشعوب الديمقراطي".

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وأعلن الحزب في بيان عن تجريد نائب رئيس كتلته البرلمانية أحمد يلديريم والنائب إبراهيم آيهان من تفويضهما النيابي في جلسة عامة للبرلمان.

وعزا البرلمان قراره بإدانة يلديريم قضائيا بتهمة "إهانة الرئيس" بعدما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "كاريكاتور لسلطان"، بحسب الحزب.

أما آيهان فأدين بتهمة "الدعاية لصالح منظمة إرهابية" بعد تكريمه ذكرى المقاتل الكردي الراحل عزيز غولِر الذي تعتبره السلطات "إرهابيا".

وأحرز "حزب الشعوب الديمقراطي" 80 مقعدا في انتخابات يونيو 2015، حارما حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأكثرية المطلقة، قبل أن يخسر 21 نائبا في انتخابات نظمت في نوفمبر من العام نفسه.

وأسقط التفويض مذاك عن 9 من النواب المتبقين للحزب بينهم يلديريم وآيهان.

وأفاد الحزب أن تسعة من نوابه حاليا يقبعون في السجن، بينهم الرئيسان المشاركان السابقان صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسيكداغ اللذان أوقفا في نوفمبر 2016.

وبين الاعتقالات وإسقاط التفويض النيابي، لم يعد لدى حزب الشعوب الديمقراطي سوى 46 نائبا في البرلمان من 59 انتخبوا في نوفمبر 2015.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي