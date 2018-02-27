ألمانيا تواجه مشكلات في توفير عمالة متخصصة لمكافحة التطرف

قال مدير مركز استشارات مكافحة التطرف التابع للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين فلوريان إندريس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء، إن أعباء العمل في هذا المجال مرتفعة.

وأشار فلوريان إندريس إلى أن الولايات الألمانية زادت من عمالتها في هذا المجال خلال الأشهر الماضية.

وذكر مدير المركز أن مراكز الاستشارات المتخصصة في مجال مكافحة التطرف يعمل بها حاليا 80 موظفا.

وصرح إندريس أنه بإضافة الحالات التي سجلتها مراكز الإرشاد في الولايات، فإن إجمالي عدد الحالات التي استوجبت الإرشاد بلغ 2190 حالة.

ويسعى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين إلى تطوير برنامج موحد لتدريب العاملين في هذا المجال، وأوضح إندريس أن المكتب يهدف إلى التعاون مع المعاهد العلمية لمنح شهادات للمتدربين.

وبحسب البيانات، فإن أكثر من 4 آلاف مكالمة وردت على الخط الساخن الخاص بمكافحة التطرف منذ بدء إطلاقه قبل 6 أعوام.

ويقوم موظفو المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بإيصال الحالات بأحد مراكز الإرشاد الفرعية، وأحيانا تتطلب الحالة إرشادات لعدة أشهر أو عام.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

ياسين بوتيتي