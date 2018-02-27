السجن 572 عاما لتركي متهم بالعنف الجنسي ضد القاصرين

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدة قياسية بلغت 572 عاما بحق رجل أدين بتهم العنف الجنسي تجاه 18 طفلا بمدرسة دينية في محافظة اديامان جنوب شرق تركيا.

وذكرت صحيفة "حرييت" أن المتهم محمد سعيد غولر كان يعمل بوابا في المدرسة منذ عام 2012، وكان يسكن داخل الحرم المدرسي في الفترة من نوفمبر 2013 إلى فبراير 2015، ويسكن بغرف نوم الطلبة، على الرغم من أن هذا الأمر يعتبر محظورا بموجب القواعد الرسمية.

وخلال هذه الفترة اغتصب المتهم عددا من الأطفال، كما ارتكب أعمال عنف واغتصاب تجاه عدة طلبة في بيته، بعد أن استقر في مسكن خاص به خارج المدرسة في فبراير عام 2015. وحسب معطيات التحقيق، قام المتهم بإرغام الأطفال على مشاهدة مواد إباحية والتدخين وانهال عليهم بالضرب، بالإضافة إلى العنف الجنسي.

وأدين غولر في تهم "العنف الجنسي ضد الأطفال" و"الحاق أضرار جسدية" و"تقييد الحرية" و"الابتزاز" وغيرها.

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وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية تعمل في الوقت الراهن على تشديد القوانين التي تعاقب مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال، حيث من المتوقع إحالة التعديلات القانونية بهذا الخصوص خلال الأيام الـ 10 القادمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا إلى اعتماد "أشد العقوبات" ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال بعد جريمة اغتصاب مدوية أخرى، هزت المجتمع التركي هذا الشهر، حيث كانت ضحيتها طفلة عمرها 4 سنوات.

وحسب نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أكداغ، فإن الإخصاء الكيميائي سيكون "جزءا قليلا" من الإجراءات التي تنص عليها التعديلات القانونية المقرر تقديمها للبرلمان.

المصدر: صحيفة "حرييت"

أنطون زوييف