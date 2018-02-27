عراقجي: ماضون في سياستنا الإقليمية رغم الضغوط

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن بلاده ماضية في سياساتها الإقليمية بما يصب لصالح دول المنطقة، مضيفا أن الاتهامات الموجهة لإيران بشأن اليمن مغرضة.

وأوضح عراقجي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن أمريكا سعت خلال العام الماضي إلى إدانة إيران في مجلس الأمن من خلال الاحتجاجات أو اليمن أو المنظومة الصاروخية، لكنها فشلت، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر دليلا على عزلة أمريكا في مجلس الأمن.

وتعليقا على نتيجة اجتماع مجلس الأمن أمس الاثنين قال المسؤول الإيراني، إن نتيجة اجتماع مجلس الأمن شكلت هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت عزلتها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الاثنين، بالإجماع مشروع قرار روسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن. ويقضي نص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، السبت الماضي، بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.

المصدر: RT

نادر همامي