حزب معارض كندي يعد بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل حال فوزه بالانتخابات

أعلن حزب المحافظين الكندي المعارض، عزمه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في حال فوزه في انتخابات عام 2019، وفقا لما جاء في بيان نشره الحزب على موقعه في الإنترنت.

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وقال الحزب في بيانه: إن "حزب المحافظين الكندي بقيادة أندرو شاير سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل عندما يشكل الحكومة في عام 2019".

واعتبر البيان أيضا أن "إسرائيل واحدة من أهم حلفاء كندا"، ويزعم الحزب أن إسرائيل "مثلها مثل الدول الأخرى ذات السيادة، يحق لها تحديد مكان عاصمتها" متجاهلا أن المدينة محتلة، وأن المجتمع الدولي لا يعترف بشرعية هذا الاحتلال.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إلى تل أبيب، مع أن هذا القرار تسبب في اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأثار احتجاجات في عدد من البلدان في العالم العربي.

وكان وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس في الذكرى السبعين لإقامة إسرائيل التي تحل في 14 مايو المقبل. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطط.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس