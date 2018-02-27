واشنطن تدعو أنقرة للتخلي عن شراء منظومات "S-400" الروسية

دعت الولايات المتحدة تركيا إلى التخلي عن شراء منظومات "S-400" الروسية، مهددة بفرض عقوبات عليها حال رفضها ذلك.

ونقلت صحيفة "هابرتورك" التركية عن مسؤول أمريكي في واشنطن رفض ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة قلقة من شراء تركيا للمنظومات الروسية، إذ أنها قد تؤثر سلبا على حلف الناتو. ولم يستبعد المصدر احتمال فرض عقوبات على أنقرة>

وقال: "نريد أن نساعد تركيا في إيجاد أفضل بديل لتلبية احتياجاتها في مجال الدفاع الجوي".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصف في وقت سابق التهديدات الأمريكية بشأن صفقة شراء منظومات "S-400" بأنها لغة غير مقبولة، مضيفا أن أنقرة كانت تخطط لشراء منظومات دفاع جوي من حلف الناتو، لكن بلا نجاح.

وبهذا الصدد بدأت تركيا محادثات مع الدول الأخرى ووقعت في ديسمبر عام 2017 اتفاقية حول شراء منظومات "S-400" مع روسيا. إضافة إلى ذلك اتفق الجانبان على التعاون التقني لتطوير إنتاج المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي في الأراضي التركية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا